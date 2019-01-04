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4 января 201907:29

Криштиану Роналду вновь назван лучшим футболистом года

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил премию лучшему футболисту 2018 года по версии Globe Soccer Awards. Португалец получил премию в рекордный пятый раз.

Globe Soccer Awards — ежегодная премия, учрежденная Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией, напоминает телеканал "Россия 24".

Лучшим клубом стал мадридский "Атлетико". "Карьерную награду" (вручается бывшим игроками, которые продолжают работать в футбольном мире) получил зам генсека ФИФА Звонимир Бобан. Награда за лучшую карьеру (среди действующих футболистов) получил чемпион мира француз Блез Матюиди. Лучшим тренером года стал Дидье Дешам.

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