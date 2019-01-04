"Ливерпуль" уступил "МанСити"

Этой ночью в Англии был сыгран самый ожидаемый матч в европейском футбольном клубном сезоне. "Ливерпуль" уступил клубу "Манчестер Сити" со счетом 1:2, потерпев первое поражение в чемпионате.

Голами в составе "горожан" отметились нападающие Серхио Агуэро и Лерой Сане, у "красных" отличился форвард Роберту Фирмину. В итоге "Ливерпуль" с 54 очками остался на первом месте в турнирной таблице, "Манчестер Сити" набрал 50 баллов и поднялся на вторую строчку, сообщает телеканал "Россия 24"