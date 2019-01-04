У задержанного за шпионаж американца обнаружилось британское гражданство

Британское издание Times сообщило, что задержанный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан одновременно является подданным Великобритании.

Пол Уилан родился в Канаде в семье британцев Эдварда и Розмари Уилан. Позднее он перебрался в США. Брат задержанного Дэвид рассказал, что члены семьи Уиланов — выходцы из окрестностей Бирмингема, они посещали Великобританию, чтобы навестить родственников.

Британские журналисты не исключают, что раскрытие информации о британском подданстве Пола Уилана добавит напряжения в отношения между Москвой и Лондоном, серьезно осложнившиеся в результате событий в Солсбери.

В минувший понедельник ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, напоминает ТАСС.