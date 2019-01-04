Овечкин первым забросил 30 шайб в текущем сезоне НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился матч регулярного чемпионата между "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз". "Столичные" на выезде не сумели добиться победы, проиграв "блюзменам" со счетом 2:5. Одну из шайб у гостей забросил Александр Овечкин. Она для него стала 30-й в текущем сезоне.

Таким образом, он стал шестым игроком в истории НХЛ, кто в 14 регулярных чемпионатах НХЛ не менее 30 раз поражал ворота соперника. Ранее подобное удавалось лишь Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Марселю Дионну, Майку Гартнеру и Яромиру Ягру.

Кроме того, российский форвард "Вашингтона" стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забросить не менее 30 шайб в дебютных 14 сезонах подряд. Ранее лишь Майк Гартнер добивался подобного успеха.

Александр Овечкин продолжает лидировать в споре снайперов Лиги. На его счету 30 голов в 39 встречах нынешнего чемпионата НХЛ.