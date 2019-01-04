Евролига. Баскетболисты "Химок" победили в гостях "Гран Канария"

В 16-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" на выезде встречались с испанским клубом "Гран Канария". Российская команда без особых проблем сумела добиться победы над соперником со счетом 99:70 (23:30, 27:6, 23:14, 26:20)​​​.

В составе "Химок" самым результативным игроком стал Ди Бост, набравший 20 очков. На два балла меньше принес в копилку российского клуба Чарльз Дженкинс. У "Гран Ганария" лучшим баскетболистом оказался Маркус Эрикссон с 14 очками.

"Химки" занимают 12-е место в турнирной таблице Евролиги. "Гран-Канария" расположился на одну строчку ниже. Следующую игру в европейском турнире подмосковная команда проведет 8 января. Дома она примет лидера Евролиги турецкий "Фенербахче".

Результаты других матчей дня: "Анадолу Эфес" (Турция) – "Бавария" (Германия) – 92:77, "Милан" (Италия) – "Будучность" (Черногория) – 111:94, "Реал" (Испания) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – 91:79.