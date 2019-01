Кучеров набрал 4 очка и помог "Тампе" разгромить "Лос-Анджелес Кингз"

Матчем между "Лос-Анджелес Кингз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский форвард "молний" Никита Кучеров набрал в этой встрече четыре очка и помог своей команде обыграть в гостях "королей" со счетом 6:2.

Кучеров забросил первую шайбу в матче. Затем он трижды ассистировал партнерам. Теперь на счету россиянина стало 69 (20 шайб + 49 передач) очков после 41 игры. Кучеров продолжает лидировать в споре бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Всего же за карьеру в НХЛ Кучеров набрал уже 400 очков в 406 играх.

Here are some facts about Nikita Kucherov currently:



• He's now on a 12-game point streak

• This is his seventh-straight multi-point game

• This goal is his 400th career @nhl point

• He leads the league in scoring with 67 points