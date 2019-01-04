Кучеров набрал 4 очка и помог "Тампе" разгромить "Лос-Анджелес Кингз"

Матчем между "Лос-Анджелес Кингз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский форвард "молний" Никита Кучеров набрал в этой встрече четыре очка и помог своей команде обыграть в гостях "королей" со счетом 6:2.

Кучеров забросил первую шайбу в матче. Затем он трижды ассистировал партнерам. Теперь на счету россиянина стало 69 (20 шайб + 49 передач) очков после 41 игры. Кучеров продолжает лидировать в споре бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Всего же за карьеру в НХЛ Кучеров набрал уже 400 очков в 406 играх.

Here are some facts about Nikita Kucherov currently:



• He's now on a 12-game point streak

• This is his seventh-straight multi-point game

• This goal is his 400th career @nhl point

• He leads the league in scoring with 67 points#Klutcherov | #TBLvsLAK pic.twitter.com/Ls1460e3aN — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 4 января 2019 г.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил в этой встрече 28 бросков из 30. Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

"Тампа-Бэй" лидирует в Восточной конференции, набрав 66 очков. "Короли" остались на последнем месте в Западной конференции с 35 баллами.

Результаты остальных матчей дня: "Бостон Брюинз" – "Калгари Флэймз" – 6:4, "Филадельфия Флайерз" – "Каролина Харрикейнз" – 3:5, "Монреаль Канадиенс" – "Ванкувер Кэнакс" – 2:0, "Баффало Сэйбрз" – "Флорида Пантерз" – 4:3, "Нью-Йорк Айлендерс" – "Чикаго Блэкхоукс" – 3:2 ОТ, "Торонто Мэйпл Лифс" – "Миннесота Уайлд" – 3:4.