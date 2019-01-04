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4 января 201909:56

Шарапова не смогла закончить матч с Соболенко из-за травмы

EPA

В китайском Шэньчжэне на турнире Женской теннисной ассоциации досрочно завершился четвертьфинальный поединок между россиянкой Марией Шараповой и Ариной Соболенко из Белоруссии. Игра была остановлена при счете 6:1, 4:2 в пользу белорусской спортсменки. Причиной стала травма Шараповой.

Еще после первого сета российская теннисистка взяла медицинский тайм-аут. Она все-таки смогла выйти на вторую партию и сыграть в ней шесть геймов. Однако на большее Шарапову не хватило, и она отказалась продолжать встречу.

Напомним, что все четвертьфинальные игры на турнире в Китае были перенесены с 3 на 4 января в связи с сильным дождем. В одной из них за выход в полуфинал поспорят между собой россиянки Вера Звонарева и Вероника Кудерметова. Их матч был прекращен при счете 6:4 в пользу последней.

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