В правительстве Германии ждут ухудшения отношений с Россией в этом году

В 2019 году едва ли стоит ждать улучшения отношений между Россией и Германией — так считает уполномоченный немецкого правительства по связям с Россией Дирк Визе. По его словам, он ожидает интенсивного обмена в сфере гражданского общества — в частности, в июле пройдет форум "Петербургский диалог", множество возможностей открывает и Год науки и высшего образования. Однако в сфере глобальных проблем в отношениях с Россией Визе не ожидает прогресса, заявил он в интервью изданию Pfälzische Merkur.

В частности, в конце марта на Украине будут выбирать нового президента, и это оставляет мало места для компромисса. Также прошедший 2018 год показывает, что политика России "может быть непредсказуемой", говорит Визе. В качестве примеров он привел инцидент с предполагаемым отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возможную новую гонку вооружений из-за угрозы расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, "опасные игры мускулами" в Азовском море. Так что и в наступившем году представитель ФРГ ожидает новых очагов напряженности в отношениях с Россией.

Визе также подтвердил увязку снятия санкций в отношении России с прогрессом в сфере исполнения Минских соглашений. По его словам, Германия совместно с Францией, как и прежде, работают над этим, однако постоянного перемирия по-прежнему нет — а это первый пункт Минских соглашений. Даже договоренность о рождественском прекращении огня, согласованная в рамках ОБСЕ, была нарушена в первый же день, напомнил он.