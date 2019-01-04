Форвард "Ливерпуля" Фирмино признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Нападающий английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино был признан лучшим бразильским футболистом 2018 года, выступающим в Европе. Он стал обладателем награды Samba Gold. 27-летний спортсмен победил по итогам голосования журналистов, болельщиков и нескольких VIP-персон​​​.

Как сообщает официальный сайт "Ливперпуля", Фирмино набрал 21,79% голосов. Следом за ним расположился защитник мадридского "Реала" Марсело (20,51%). В тройке лучших оказался и форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар (18,67%).

Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. В нынешнем чемпионате Англии бразильский футболист забил 8 мячей в 21 матче.