Американский эксперт: уход войск США из Сирии - хитрый ход

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что вывод войск США из Сирии — "хитрый шаг", после которого Россия может рассориться с союзниками, передает РИА Новости.

В эфире телеканала Fox News Макгрегор рассказал, что Россия на протяжении долгого времени налаживала отношения с Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами, однако вывод американских военных заставит ее сделать выбор между этими странами.

"Нам нужно уйти из Северной Сирии как можно скорее, так как там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов — террористов. Мы заставили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. Россия должна будет сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", — сказал Макгрегор. Он добавил, что США "ликвидировали спаивающий различных партнеров фактор", выводя войска из Сирии.

"У русских, турок и иранцев нет никаких причин для сотрудничества — и это хорошо", — заключил Макгрегор.

Как сообщалось, в середине декабря 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в России) в Сирии, подчеркнув, что только это было причиной нахождения там армии США.