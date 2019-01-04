В Конгрессе США одобрены законопроекты для прекращения шатдауна

Члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии сумели продавить принятие законопроектов, которые позволят возобновить работу федерального правительства. Это произошло в четверг, 3 января — первый день работы нового состава палаты 116-го созыва.

С полуночи 22 декабря в США была частично приостановлена работа правительства из-за нехватки финансирования — эта процедура, довольно регулярная в США в последние годы, носит название шатдауна. В этот раз камнем преткновения стало требование президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

На промежуточных выборах в ноябре 2018 года демократы выиграли 40 мест в Палате представителей, получив там большинство впервые с 2011 года. Получив контроль над нижней палатой, они не замедлили им воспользоваться, передает "Интерфакс". Американские СМИ особо отметили при этом роль нового спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В поддержку нужных для прекращения шатдауна законопроектов проголосовал 241 депутат при 190 голосах против. В частности, конгрессмены выступили за финансирование деятельности американского Министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года. За это время Конгресс намерен найти компромисс по вопросу защиты границы США от нелегальной миграции.

Также члены Палаты представителей одобрили выделение средств для Госдепартамента, министерств внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, финансов и ряда других ведомств до 30 сентября 2019 года.

Теперь законопроектам предстоит получить одобрение Сената, где более половины мест занимают республиканцы. Однако в Белом доме за несколько часов до голосования заявили, что советники Трампа намерены рекомендовать ему наложить вето на проекты законов, если Конгресс примет их без выделения дополнительных средств на защиту границы США и строительство стены. Трамп требует направить на эти цели 5,7 миллиарда долларов, тогда как демократы согласны потратить на защиту южных рубежей Штатов лишь 1,3 миллиарда долларов.