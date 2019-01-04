Теннисист Медведев пробился в полуфинал турнира в Брисбене

На теннисном турнире в австралийском Брисбене завершился четвертьфинальный матч между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Милошем Раоничем. Спортсмен из России, проиграв первый сет на тай-брейке, сумел добиться волевой победы. Итоговый счет – 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 в пользу Медведева.

Соперники провели на корте 2 часа 11 минут. В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – Алекс де Минор (Австралия).

Турнир в Брисбене завершится 6 января. Его призовой фонд составляет 527 880 долларов.