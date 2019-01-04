Некоторые министерства и госкомитеты переедут в "Москва-Сити"

Ряд федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций переедет в здание правительственного комплекса на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити".

Как сообщила пресс-служба правительства России, ранее такое решение было принято президентом и премьером РФ в целях совершенствования организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также улучшения межведомственного взаимодействия, повышения качества выполнения государственных функций и оптимизации затрат.

В результате правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в "Москва-Сити" центральных аппаратов этих министерств.

Кроме того, в 2019 году в здание на Пресненской набережной, дом 10, строение 2 переедут Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм, Росимущество и некоторые другие госучреждения, передает "Интерфакс".