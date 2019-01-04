Наложен арест на имущество "ВИМ-Авиа" на сумму 1,5 миллиарда рублей

Следствием наложен арест на имущество признанной банкротом авиакомпании "ВИМ-Авиа" на сумму 1,5 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о невыплате зарплаты, передает ТАСС.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталья Федорова, ведомство совместно с Приволжской транспортной прокуратурой в судебном порядке добились изменения очередности оплаты задолженности, установив первоочередной выплату бывшим работникам компании. Таким образом, выплачено 505 миллионов рублей долгов по заработной плате.

Федорова отметила, что сейчас задолженность перед сотрудниками "ВИМ-Авиа" составляет 368,4 миллиона рублей.

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" заявила о приостановке полетов по причине нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Ранее фиксировались задержки рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Через месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов.