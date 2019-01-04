Скелетонистка Потылицына: не могла пить коктейль Родченкова из-за непереносимости алкоголя

Российская скелетонистка Ольга Потылицына, которую комиссия МОК отстранила от соревнований за применение допинга, рассказала, что готова была пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Также она сообщила, что не могла принимать коктейль "Дюшес" из-за непереносимости алкоголя.

"Когда мне тренеры давали элеутерококк для энергии, меня и то рвало. А тут коктейли какие-то! В нашем виде спорта они и допинг вообще не нужны", – цитирует Потылицыну РИА Новости.

Также она сообщила, что готова была пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Об этом она заявила во время судебного слушания в CAS.

Напомним, что экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков разработал специальный коктейль, состоящий из стероидов метенолона, тренболона и оксандролона. По его словам, он давал этот напиток многим российским спортсменам во время Олимпиад в Лондоне и Сочи.