Трагедия в Магнитогорске: в городе прощаются с первыми погибшими

В Магнитогорске проходят первые похороны погибших в результате обрушения одного из подъездов десятиэтажного жилого дома 31 декабря. Накануне МЧС завершило поисково-спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 погибших. Ожидается, что в пятницу, 4 января, будут похоронены шестеро погибших, в субботу — девять, в воскресенье — еще один, передает РИА Новости.

В церемонии прощания с семьей Крамаренко — погибшими под завалами Игорем и Анастасией, а также их полуторагодовалой дочкой Миланой, — принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Всего на церемонию пришли около 100 человек — родные, близкие, друзья погибших и просто неравнодушные жители города.

По данным пресс-службы областного Минздрава, на всех церемониях прощания и на похоронах дежурят врачи скорой помощи и психологи. На поминальных обедах будут дежурить бригады неотложки.

Возложив цветы, губернатор Дубровский поехал на личный прием граждан, который он ведет уже третий день, передает ТАСС. Глава области также поручил обустроить территорию и создать мемориал на месте обрушения подъезда.

В обсуждении проекта мемориала будут участвовать жильцы пострадавшего дома, жители города и власти, рассказал пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. Предполагается, что на одной стене дома будут написаны имена погибших, на другой — нарисован момент спасения 11-месячного младенца Вани Фокина спасателем Петром Гриценко и изображена икона.