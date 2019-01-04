Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата. В тройку лучших попал российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, набравший четыре очка в победном матче против "Лос-Анджелес Кингз". Он был признан второй звездой.

Лучшим же игроком дня стал вратарь "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайс. В игре с "Ванкувер Кэнакс" ему удалось оформить "сухарь", отразив все 33 броска по своим воротам.

Третьей звездой был признан нападающий "Каролина Харрикейнз" Теуво Терявяйнен. Он стал автором двух шайб и одной результативной передачи в матче с "Филадельфия Флайерз".