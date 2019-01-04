"Здесь не останется ничего!" Людей вывозят с побережья Таиланда из-за летящего "Пабука"

"Вы не можете здесь оставаться, это слишком опасно!" Такие слова слышат люди из громкоговорителей грузовиков, которые ездят в последние дни по провинции Накхонситхаммарат в Таиланде. Ожидается, что вот-вот своего пика достигнет мощнейший за полвека тайфун "Пабук".

Он обрушился на курорты на юге Таиланда, где сейчас отдыхают около 60 тысяч российских туристов.

И местным жителям, и туристам, которые не успели покинуть опасные районы, чиновники помогают перебраться подальше от побережья. Они предупреждают: на берегу не останется ни домов, ни гостиниц, ни ресторанов – ничего, приводит AP слова местного чиновника.

На Самуи спасатели уже подняли красные флаги, чтобы предупредить людей: надо держаться подальше от моря. Полиция также патрулирует пляжи, хотя они уже практически безлюдны.

Ранее сообщалось о том, что на острове Самуи, спасая тонущую дочь, погиб турист из России. Трагедия произошла еще 2 января, когда российская семья пошла купаться, невзирая на предупредительные красные флажки.

Есть опасения, что шторм будет самым сильным ударом по Таиланду с 1989 года, когда от тайфуна погибло более 400 человек, а тропический шторм 1962 года унес жизни 900 человек.

Как сообщает агентство, две платформы по добыче природного газа в Сиамском заливе, которые находятся прямо на пути шторм, приостановили работу. Персонал эвакуирован на берег.

При этом буровые установки и суда были перемещены в районы, которые тайфун затронуть не должен. Однако третья платформа пока по-прежнему работает, чтобы обеспечить минимальные потребности в энергии.

Острова Панган и Тао, которые были заполнены туристами в эти праздничные дни, люди начали покидать еще в 2 января, чтобы не оказаться в ловушке: уже на следующий день судоходное сообщение с материковой частью королевства было прервано.

Покидают острова Таиланда тысячи российских туристов, которые любят проводить тут новогодние каникулы.

В соцсетях и в зарубежных СМИ уже появляются жуткие кадры с побережья: 4 января "Пабук" достиг южной таиландской провинции Накхонситхаммарат с ее 220-километровой береговой линией.

Как сообщили в Метеорологическом департаменте Таиланда, максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час, а сам ураган движется на северо-запад со скоростью 18 километров в час. Ожидается, что он ослабнет до тропической депрессии, которая вскоре будет преобладать над провинцией Сураттхани, но все-таки приведет к проливным дождям и наводнениям на большей части юга королевства.

Сильный ветер ожидается в Сиамском заливе и Андаманском море: там волны могут достигать 3-5 метров, передает ТАСС.

Ранее около 30 тысяч человек, которые проживают в прибрежных районах провинции Накхонситхаммарат, были перемещены в безопасные места. Сообщалось, что на территории южного региона подготовлено около сотни укрытий для размещения 86 тысяч человек.