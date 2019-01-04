Экс-министру финансов Подмосковья предъявлены обвинения по трем статьям

Бывшему зампредседателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, ранее экстрадированному из Франции, предъявлено обвинение по трем статьям, передает РИА Новости.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, Кузнецову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество", "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Растрата".

Ранее сообщалось, что Кузнецов экстрадирован из Франции. По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" Кузнецовым вместе с его сообщниками причинен ущерб на сумму, превышающую 14 миллиардов рублей.