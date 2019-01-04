Звонарева победила Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову на турнире в китайском Шэньчжэне. Она одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 6:3 и вышла в полуфинал.

Напомним, что соперницы начали матч еще 3 января, однако он был прерван из-за сильного дождя. На следующий день теннисистки все-таки доиграли встречу. Они провели на корте в общей сложности 2 часа 54 минуты.

В полуфинальном поединке Звонарева сразится с американкой Элисон Риске. Ранее турнир покинула еще одна россиянка Мария Шарапова, не сумевшая доиграть четвертьфинальный матч с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко из-за травмы.