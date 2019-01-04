Месть демократов: Трампу не дают денег на стену

Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроект о бюджете. Не такой, как хотелось Дональду Трампу: на возведение стены на границе с Мексикой выделят лишь 1,3 миллиарда вместо запрошенных 5,5 миллиарда. В администрации Белого дома уже выступили против нового варианта бюджета. Там заявили, что работа с законодательством, которое финансирует ненужные расточительные программы вместо неотложных вопросов безопасности, невозможна.

Подготовка к первому обновленному заседанию обновленного Конгресса была похожа на флешмоб. Победители промежуточных выборов — многие тут впервые — спешили на рабочие места, попутно фотографируясь на ступенях Капитолия.

Внутри законодательного собрания все тоже на подъеме: воображение будоражили очередные исторические для Америки рекорды. Впервые в Конгрессе сразу две представительницы коренных индейских народов и две мусульманки. Причем теперь изменили правила, и они смогут носить на заседаниях хиджаб. Это — прорыв, говорили наблюдатели.

Всего в Конгресс избрано невиданное с 90-х годов количество женщин — более ста. Все решили привести на заседание детей — от грудничков до подростков.

Предстояло избрать спикера нижней палаты — точно демократа, ведь партия впервые за восемь лет завоевала большинство. Но, как водится в последнее время, у демократов интриги не было. За кого? Конечно, за Нэнси Пелоси.

78-летняя Пелоси — ветеран американской политики. Впервые избралась в Конгресс еще при Рейгане в 1987-м, с тех пор уже дважды была спикером и теперь в третий раз получила заветный молоток. С ним она как лидер оппозиции пойдет в атаку на Дональда Трампа. Первый удар не заставил себя ждать.

- Трамп хочет построить стену, что не является целесообразным. Стоимость этой конструкции больше, чем польза, которую она принесет.

- А сколько бы вы потратили на стену?

- Один доллар!

Дональд Трамп хочет пять миллиардов и в ответ впервые показался в комнате для брифингов Белого дома — да еще в компании пограничников. Они подтвердили: президент США абсолютно прав — без стены не обойтись.

"Без стены у нас не будет контроля над границей. Называйте это как угодно, но без стены никакой безопасности границ не обеспечить. Дроны и другие виды датчиков — это хорошо, но они не смогут решить проблемы, которые есть у этой страны", — заявил Трамп.

Чья возьмет в споре о границе, пока неясно, но демократы, получившие большинство в нижней палате Конгресса, жаждут реванша по всем фронтам. В том числе и за оглушительный провал на выборах с Хиллари Клинтон.

Немало и тех, кто устал от политического раскола и ждет от нового Конгресса компромисса. В первую очередь это те 800 тысяч федеральных служащих, которые вот уже две недели сидят без работы и без зарплаты из-за шатдауна.