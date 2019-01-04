В Екатеринбурге сгорели две столкнувшихся машины. Видео

В Екатеринбурге столкнулись две машины, возник пожар. Потушить их не смогли, и автомобили сгорели.

Инцидент произошел сегодня, 4 января: фургон занесло перед легковушкой, она врезалась ему в бок, прямо в бак с топливом. Мгновение спустя обе машины были объяты пламенем.

Люди едва успели выбраться из автомобилей и отойти на безопасное расстояние.

Водитель фургона винит в происшествии некий темный автомобиль, который подрезал его за несколько секунд до аварии.

В настоящее время пожар потушен. Специалисты устанавливают детали происшествия.