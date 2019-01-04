Непогода в Крыму: без света остаются 19 населенных пунктов

В нескольких районах Крыма непогода оставила местных жителей без электричества, передает РИА Новости. Электроснабжение было нарушено из-за резкого ухудшения погоды в ночь на 4 января​​​. На полуостров налетел сильный ветер с дождем, переходящим в снег.

Больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также города Евпатории. Технологические нарушения также зафиксированы в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов. В числе пострадавших — 27 населенных пунктов (около 9 700 человек).

Как пояснили в "Крымэнерго", обесточены 12 ЛЭП. Энергетики работают в усиленном режиме.