Во Вьетнаме грузовик МАЗ сбил зазевавшуюся велосипедистку. Видео

Российские туристы, оказавшись во Вьетнаме, всегда удивляются местному хаотичному дорожному движению: транспортные средства ездят стремительно и по причудливым траекториям.

Особенно опасно ездят во Вьетнаме водители двухколесных транспортных средств, совершающие непредсказуемые маневры, поворачивая, ускоряясь или тормозя в самый неподходящий момент.

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц вьетнамского города Хошимин, сняла на видео привычную для местных жителей аварию, произошедшую сегодня днем, 4 января.

51-летняя велосипедистка внезапно вырулила на встречную полосу и, увидев приближающийся грузовик, запаниковала и остановилась. Самосвал МАЗ, произведенный в Белоруссии, не успел вовремя затормозить перед женщиной, в результате чего она попала под колеса тяжелой машины, не приспособленной к сумасшедшему движению во Вьетнаме.

На помощь женщине бросились очевидцы, отнесли ее на тротуар и вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей перелом ноги и отвезли ее в больницу. Травм, опасных для жизни, велосипедистка не получила.

Водитель грузовика МАЗ рассказал полицейским, что не имел физической возможности предотвратить аварию. Запись, снятая камерой наблюдения, подтвердила его слова.