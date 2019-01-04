"МанСити" грозит исключение из еврокубков за нарушение финансового fair play

Союз европейских футбольных ассоциаций проводит расследование, связанное с нарушением правил финансового fair play английским клубом "Манчестер Сити". Если подтвердится информация о неправомерной спонсорской поддержке "горожан", команда может быть исключена из всех турниров под эгидой УЕФА.

Как сообщает Telegraph, несколько лет назад "Манчестер Сити" получил напрямую от владельцев около 60 миллионов фунтов, оформленных как спонсорский контракт.

"Если информация о нарушении клубом финансового fair play подтвердится, это может привести к жестким санкциям, в том числе и к отстранению от соревнований", – заявил следователь инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов Ив Летерм.

Напомним, что в 2014 году "горожане" были вынуждены заплатить 49 миллионов фунтов штрафа за нарушение правил финансового fair play.