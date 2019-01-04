Сверхтяжелую ракету для полета на Луну и Марс назовут "Енисей"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 4 января подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса, разработчиками которой стали РКК "Энергия" имени Королева, РКЦ "Прогресс" и Центр имени Хруничева (в части создания третьей ступени). Об этом Рогозин написал в своем "Твиттере".

Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики — РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) — в части создания третьей ступени. pic.twitter.com/xVrfb2SJ60 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 4 января 2019 г.

Назовут ракету, которая, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза, "Енисей".

Однако ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос — в частности, к Луне и Марсу, передает ТАСС.

Планируется, что строительство инфраструктуры под "Енисей" на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый запуск состоится в 2028 году.

Ранее ракету "Союз-5" переименовали в "Иртыш", сообщает РИА Новости.