Обрушение подъезда в Магнитогорске: следов взрывчатки на фрагментах завала не найдено

На фрагментах конструкций, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, не найдено следов взрывчатых веществ или их компонентов. Об этом, передает "Интерфакс", рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко со ссылкой на результаты осмотра частей завала с место обрушения следователями-криминалистами и экспертами СКР.

Однако, добавила Петренко, следствие продолжает отрабатывать все версии произошедшего взрыва. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, продолжается.

Накануне МЧС завершило поисково-спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 погибших. Сегодня в Магнитогорске проходят первые похороны.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло ранним утром 31 декабря. Поисково-спасательная операция продолжалась в течение четырех дней в круглосуточном режиме.

Список с именами всех 39 погибших при обрушении опубликован на официальном сайте администрации Магнитогорска. Среди них — имена шести несовершеннолетних детей.