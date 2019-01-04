Бывший подмосковный министр Кузнецов попал в "Кремлевский централ"

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов помещен в спецблок СИЗО "Матросская тишина", который еще называют "Кремлевский централ". Следственный комитет России распространил видео, где Кузнецов в одной из камер знакомится с материалами уголовного дела.

В "Кремлевском централе" ранее сидели под арестом бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, бизнесмен Сергей Полонский, продюсер Алексей Малобродский — фигурант дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, напоминает телеканал "Россия 24".

4 января 2019 года Следственный комитет России предъявил официальное обвинение бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. Вечером 3 января его экстрадировали из Франции в Россию. Кузнецову инкриминируют статьи "Мошенничество", "Растрата" и "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления": всего — двадцать с лишним эпизодов.

По данным следствия, правительству Подмосковья, предприятиям регионального ЖКХ и компании "Мособлтранстинвест" Кузнецов и его сообщники причинили ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Похищенные деньги они выводили на офшорные счета компаний, зарегистрированных на Кипре. Затем Кузнецов и его подельники, в том числе и бывшая жена, покупали на эти средства элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили, антиквариат и другое имущество. Все преступления фигуранты дела совершили в период с 2005 по 2008 годы.