Полузащитник "Зенита" Паредес хочет перейти в "Боку Хуниорс"

Аргентинский футболист санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредес заявил о своем желании вернуться в "Боку Хуниорс", за которую выступал с 2010 по 2014 год. Он признался, что общался по поводу возможного перехода со спортивным директором "Боки" Николасом Бурдиссо.

"Я разговаривал с Бурдиссо. В ходе телефонного общения я признался, что хотел бы вернуться в клуб. Правда, сделать это будет непросто, потому что "Зенит" пока не хочет меня продавать", – приводит слова полузащитника аргентинская версия сайта Goal.com.

Также он заявил, что питерский клуб недавно отказал французскому клубу "ПСЖ", который хотел приобрести футболиста. Тем не менее аргентинец посоветовал Бурдиссо попробовать договориться с руководством "Зенита".

В нынешнем сезоне 24-летний Паредес провел за сине-бело-голубых 22 игры, в которых отличился четыре раза.