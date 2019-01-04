Футболистка сборной России Карпова стала игроком испанской "Севильи"

Футболистка сборной России Надежда Карпова расторгла по обоюдному согласию контракт с испанской "Валенсией", за которую выступала с 2017 года, и подписала соглашение с "Севильей". В предыдущем клубе она провела 22 матча, забив в них три мяча.

"Горжусь, что договорилась о контракте с "Севильей", потому что это большой клуб. Буду отдавать все силы, чтобы помочь команде остаться в высшем дивизионе", – цитирует Карпову официальный сайт клуба.

Напомним, что до переезда в Испанию 23-летняя россиянка выступала за красногорский "Зоркий" и "Чертаново". В составе последнего она стала лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.