Скелетонистка Никитина стала первой на этапе Кубка мира в Альтенберге

Россиянка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира по скелетону, который в эти дни проходит в немецком Альтенберге. По сумме двух попыток она показала время 1 минута 57,42 секунды.

Еще одна представительница России Юлия Канакина заняла третье место, уступив победительнице 0,97 секунды. Второй оказалась немецкая скелетонистка Жаклин Леллинг с отставанием в 0,37 секунды.

В десятку лучших попала еще одна россиянка Рената Хузина (+2,61). Она расположилась на десятом месте.