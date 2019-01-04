Россиянка и ребенок погибли в сирийском Дейр-эз-Зоре при авиаударе коалиции

При бомбардировке самолетами международной коалиции района в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли женщина и ребенок. У обоих погибших было российское гражданство. Это произошло в селении Аш-Шаафа. Погибшая — жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова.

У женщины остались пятеро дочерей от полутора месяцев до 12 лет. Детей временно приютила курдская семья, сообщает РИА Новости. Ракета попала в дом, где был внук Розы Юзбековой из Дагестана — 4-летний Халид. Мальчик погиб. Его мать получила тяжелое ранение и не может передвигаться. Второй сын раненой Умар выжил, он находится вместе с матерью.

Женщины оказались заложницами террористов. Боевики их не выпустили. Женщины оказались в окружении, а гибнут под бомбами и молят родных о помощи, отметила член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта Хеда Саратова.

Хеда Саратова по заявлениям родственников ищет их дочерей и внуков, которые были вывезены в Ирак и Сирию примкнувшими к боевикам мужьями. Она призывает остановите гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе.

Мирные жители сирийской деревни Аш-Шаафа от авиаударов международной коалиции во главе с США погибли также в конце ноября 2018 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства" (запрещена в России). При этом США и их союзники действуют в Сирии без согласия официальных властей страны.