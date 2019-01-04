Глава Румынии готов вступить в новую президентскую гонку

"Я оптимист, не боюсь соперников, выборы — это выборы", — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис. Он готов вступить в борьбу за новый президентский мандат. А поэтому поделился своими планами на 2019 год.

Среди них – углубление европейской интеграции, а также усиление роли Румынии в НАТО. Еще одна цель, признался президент Румынии, это укрепление статуса Румынии как правового государства, что подразумевает, среди прочего, продолжение борьбы с коррупцией. Немец по национальности Клайс Йоханнис вступил в должность президента Румынии 21 декабря 2014 года. Президент Румынии избирается на пять лет, напоминает РИА Новости.

При этом у президента Йоханниса часто возникают противоречия с правящей социал-демократической партией. Это отражается на сотрудничестве президента с парламентом и правительством Румынии, но не останавливает главу государства от желания вновь побороться за президентский мандат.