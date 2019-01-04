Источник в ОПК: Российский "Посейдон" непобедим

Российский стратегический беспилотный подводный аппарат "Посейдон", о создании которого президент РФ Владимир Путин рассказал в своем Послании Федеральному Собранию в марте 2018 года, сможет двигаться с максимальной скоростью более 200 километров в час (около 110 узлов).

Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), после того как беспилотник покинет подлодку-носитель, он отправится к цели на глубине более километра. По пути "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине. Это с учетом его скорости и глубины хода "делает поражение беспилотника существующими сегодня у вероятного противника средствами невозможным", подчеркнул источник, слова которого приводит ТАСС.

Специалист добавил, что "Посейдон", как и ракето-торпеда "Шквал", будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром), что значительно снижает сопротивление среды.

По данным другого источника в ОПК, "Посейдон" будет способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника.

Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок – около 60 километров в час (30-35 узлов), торпед — в примерно 90 километров в час (до 50 узлов). Ракета-торпеда "Шквал" с реактивным двигателем может, по разным данным, идти под водой со скоростью 370 километров в час (до 200 узлов), но на расстояние чуть более 10 километров и на малой глубине.

В конце декабря прошлого года "Посейдон" отправился на испытания в море. Тестирование проходит в специальной акватории, надежно защищенной от разведок других стран. В качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок ВМФ России.