Финляндия передумала строить стену от кабанов из РФ

Власти Финляндии не будут возводить заграждение на границе с Россией с целью предотвратить угрозу распространения с ее территории африканской чумы свиней (АЧС).

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало финское министерство сельского и лесного хозяйства.

Подчеркивается, что ранее проведенное исследование показало, что стальная стена не поможет предотвратить распространение на территорию Финляндии диких кабанов со стороны России. Кроме того заграждение может повредить экологии Суоми, ведь речь идет о длине в 500 километров.

На борьбу с АЧС Хельсинки выделил в 2019 году около 2 миллионов евро.

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии полагает, что куда эффективнее предотвращать заболевание другими методами – например, быстро исследовать больных и погибших животных.

АЧС выявлен в России в 200 километрах от финской границы. В Финляндии случаи африканской чумы свиней пока не выявлены.

Данное инфекционное заболевание составляет инкубационный период до двух недель, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные.