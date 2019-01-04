"Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" включились в борьбу за защитника "Алавеса"

Сразу несколько российских клубов хотят приобрести защитника испанского "Алавеса" и сборной Чили Гильермо Марипана. В их числе оказались московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар". Однако им предстоит побороться за 24-летнего игрока с грандами мирового футбола.

По информации Fox Sports, на чилийца претендуют испанская "Барселона" и итальянская "Рома". Кроме того, заинтересованность в Марипане выражает и турецкий "Фенербахче".

Чилийский защитник выступает за «Алавес» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за клуб, который идет пятым в чемпионате Испании.