В Орске четыре человека насмерть отравились угарным газом

В Орске (Оренбургская область) четыре человека отравились угарным газом. Погибли мужчина, женщина и двое детей 10 и 6 лет. Хозяин дома, мужчина 1966 года рождения, был госпитализирован с признаками отравления. Состояние его оценивается как тяжелое, пострадавший находится в реанимации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по региону, по версии следствия, вечером в минувший четверг, 3 января, женщина с детьми пришли проведать своего родственника. На следующий день тела погибших и хозяина дома обнаружил местный житель, который и вызвал скорую и полицию. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности дымохода печного отопления.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи тщательно осмотрели место происшествия, назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причины смерти людей.

В новогоднюю ночь в Орске сгорел частный жилой дом, в пожаре погибли семь человек, в том числе трое детей.