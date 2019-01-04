Израиль поселит гостей "Евровидения-2019" в палатках

Советник мэра Тель-Авива Рона Хульдаи Илана Михаэли рассказала, что гостей международного песенного конкурса "Евровидение-2019" разместят в палаточном городке.

По ее словам, власти города уже объявили тендер на его постройку. Палаточный городок появится в парке "Ха-Яркон" – недалеко от Израильского выставочного центра, на площадке которого и будет проходить "Евровидение" с 14 по 18 мая.

Размещение гостей планируется организовать в трех ценовых категориях, соответствующих разному уровню комфорта, сообщает РИА Новости.

При этом самой бюджетной станет площадка, на которой можно будет самостоятельно установить личную или арендованную палатку, а для более требовательной публики предложат временные домики-"караваны" с собственным санузлом и кондиционером.

Кроме того, на территории временного палаточного городка оборудуют площадки для проведения вечеринок, зону быстрого питания и пункт проката велосипедов.

Заботу об охране гостей конкурса возьмет на себя полиция и Национальная служба безопасности Израиля. Кроме того, для обеспечения порядка привлекут и частные охранные компании.

После окончания "Евровидения" этот палаточный городок примет участников ЛГБТ-парада.

Израиль получил право на проведение этого конкурса после победы на "Евровидении-2018" израильской певицы Нетты Барзилай.

Ранее предполагалось, что конкурс пройдет в Иерусалиме, но затем его было решено проводить в Тель-Авиве.