Рубль растет на нефти второй день подряд

Рубль уверенно растет на быстрорастущей нефти второй день подряд. 4 января курс доллара на 15 часов по Москве был 67 рублей 93,75 копейки. Это сразу на 70,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро также потерял в весе 70,75 копейки. Курс евровалюты опустился до 77 рублей 54,5 копейки.

На 70,5 копейки подешевела и бивалютная корзина. Ее стоимость понизилась до значения 72 рубля 26 копеек. При этом Банк России в праздничные дни пока не меняет официальные курсы доллара и евро. Они с 30 декабря 2018 года держатся на уровнях – 69 рубля 47,06 копейки и 79 рублей 46,05 копейки.

Сейчас на Московской бирже рубль на 1,53 рубля ниже официального курса, а евро — на 1,92 рубля. Рубль растет пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК. Мартовский фьючерс на Brent подорожал на 2,47 процента до 57,33 доллара за баррель. Контракты на февральскую WTI достигли 48 долларов 19 центов. Рост составил 2,34 процента.

За пять дней с начала недели Brent подорожала более чем на 8 процентов, а WTI выросла на 5 процентов. Это максимальные темпы прироста с апреля по первой и самые высокие темпы прибавки с июня по второй.

ОПЕК снизила добычу на максимальную величину за последние два года. В декабре добыча нефти сократилась на 530 тысяч баррелей в сутки. Сейчас страны ОПЕК добывают 32,6 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти снижет в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении Sharara остановилась из-за протестов и масштабной кражи оборудования. Страны ОПЕК+ начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.