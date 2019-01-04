В Бельгии судят наиболее агрессивных "желтых жилетов"

После идентификации следствием наиболее агрессивных участников беспорядков в ходе манифестаций "желтых жилетов" в Брюсселе 30 ноября и 8 декабря бельгийское правосудие приступило к рассмотрению первых дел.

Как передает "Интерфакс", об этом пишут местные СМИ, подчеркивая, что первым четырем обвиняемым грозит лишение свободы до пяти лет.

Одному из подследственных — 25 лет. Он был опознан по снимку. Прокуратура требует для него года тюрьмы – за то, что молодой человек бросал камни и ранил одного полицейского.

Трем остальным – от 22 до 40 лет. Они обвиняются в вооруженном бунте в составе банды – за активное неповиновение стражам порядка.

Защита в свою очередь утверждает, что их клиенты не участвовали в погромах, которыми сопровождались манифестации "желтых жилетов", а только участвовали в стычках с полицией, жестко действовавшей против манифестантов, а потому просят смягчить наказание для подзащитных.

Движение названо так из-за светоотражающих жёлтых жилетов, используемых участниками манифестации с целью идентифицировать принадлежащих к этому движению. Вначале оно появилось во Франции, а затем распространилось и по другим странам Евросоюза.