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Нападения на врачей 47 минут назад

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4 января 201916:24

В Татарстане при нападении на врачей убит ревнивец, зарезавший соперника

В Татарстане полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие, когда прибыли вместе с медиками по экстренному вызову в село Усады, и убили мужчину, набросившегося на них с ножом.

Как сообщается на сайте республиканского управления СК РФ, в декабре 41-летний Алексей Слепнев застал свою любовницу с другим мужчиной, и уехал к своим родителям.

В ночь на 3 января в нетрезвом состоянии он вернулся в село Усады, где жила его подруга, и, разбив окно, проник в ее квартиру.

Там он вновь застал ее с другим мужчиной. Тогда Слепнев схватил нож и нанес сопернику несколько ударов в спину.

24-летний потерпевший сумел выбежать на улицу, но там скончался, а Слепнев заперся в ванной комнате и пытался покончить с собой.

В это время к дому прибыли сотрудники полиции и медики, которые застали злоумышленника в бессознательном состоянии.

Однако когда тот пришел в себя, то набросился на полицейских и медиков с ножом.

Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. От ранений в ногу и живот злоумышленник скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в отношении убитого полицейскими злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

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