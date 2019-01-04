В Вологодской области в результате ДТП погибли четыре человека

Сегодня днем, 4 января на автодороге федерального значения "Холмогоры" в Сокольском районе столкнулись два автомобиля.

Водитель кроссовера Volvo не справился с управлением при обгоне. Машину вынесло на встречную полосу, где она на большой скорости врезалась в легковой автомобиль Nissan.

В машине японского производства находились четыре взрослых человека. Все они погибли на месте ДТП. Автомобиль был настолько деформирован, что тела людей доставали при помощи гидравлических инструментов.

В свою очередь, два пассажира Volvo и водитель выжили. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.