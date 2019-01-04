Медики назвали продукты, провоцирующие тревожность и панические атаки

Целый перечень обычных продуктов может стать причиной развития симптомов тревожности и вызывать панические атаки. По мнению медиков, избежать этих неприятностей можно, увеличив потребление белка и сократив количество сахара и углеводов в рационе.

Как пишет "Российская газета", исследования показали, что частое употребление чая или кофе повышает адреналин, норадреналин и кортизол в крови, что провоцирует появление чувства нервозности даже у совершенно здоровых людей. Однако, если человек по натуре склонен к беспокойству, дополнительная чашка кофе или чая может вызвать даже паническую атаку.

Чтобы избежать неприятных симптомов, медики советуют включить в рацион питания продукты с триптофаном – важной аминокислотой.

При низком уровне триптофана снижается выработка серотонина в мозге, а это становится причиной беспокойства, депрессии, бессонницы и подобных неприятностей.

Так, специалисты советуют чаще есть яйца, рыбу, бананы, шпинат, овес, семена тыквы и кунжута. Также тревожность снижают кефир, соленые огурцы, квашеная капуста, фасоль, овощи, фрукты, орехи и имбирь.

Кроме того, недавно британские ученые обнаружили, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров и углеводов на 40% повышает вероятность возникновения депрессии.