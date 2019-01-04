Утвержден план дальнейшей реализации Стратегии нацполитики РФ

Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии государственной национальной политики до 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

План состоит из 58 пунктов, предусматривается 76 мероприятий по всем приоритетным направлениям, передает телеканал "Россия 24". Основными задачами станут улучшение госуправления, содействие этнокультурному развитию народов России, поддержка русского языка, формирование системы адаптации иностранцев в российское общество.

Дмитрий Медведев подписал и еще ряд документов. В их числе — правила и порядок получения данных из Единого госреестра: их должны отныне предоставить в электронном виде в течение суток. Также подписаны изменения в Налоговый кодекс, которые позволят получать возвратный акциз при отправке нефти на переработку на российские заводы.

Подписано также постановление о включении малых и микропредприятий в систему страхования банковских вкладов и постановление о поддержке выставочной деятельности музеев.