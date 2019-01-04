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Франция. Протесты "желтых жилетов" 1 час назад
"Желтые жилеты" хотят восстания и свержения правительства
Протестующие участники движения "желтых жилетов", несмотря на конкретный ответ французских властей, хотят восстания и свержения правительства. Об этом в ходе первого в этом году заседания совета министров заявил официальный представитель французского кабмина Бенжамен Гриво, передает РИА Новости.
По словам Гриво, протестующие пытаются оспорить легитимность правительства и президента Франции. Он отметил, что те, кто призывал к дискуссии, не желают участвовать в дебатах.
Как известно, с середины ноября по всей Франции проходят масштабные протесты стихийно образовавшегося движения "желтых жилетов". Протестующие изначально требовали снижения цен на бензин и повышения покупательской способности, после чего к ним прибавился ряд других требований.
Участники движения "желтые жилеты", недовольные социальной политикой, продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Акции протеста чаще всего сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией и беспорядками.
Между тем, согласно последним данным, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей готовности серьезно углубить намеченные преобразования в стране, идя навстречу требованиям населения.
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