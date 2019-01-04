"Трактор" забросил "Амуру" три безответные шайбы в матче КХЛ

Встречей в Челябинске между местным "Трактором" и хабаровским "Амуром" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда одержали уверенную победу со счетом 3:0 и упрочили место в восьмерке Восточной конференции.

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Томас, Райан Стоа и Семен Кокуев. Вратарь "Трактора" Василий Демеченко оформил четвертый "сухарь" в нынешнем сезоне, отразив все 32 броска по своим воротам.

Челябинский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка после 44 игр. "Амур" остался на 12-й позиции с 31 баллом.