4 января 201917:06
Землетрясение в Китае ощутили в Казахстане
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Китая в 16:15 по московскому времени. По сообщению сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,1 располагался на глубине 20 километров в 347 километрах на юго-восток от казахстанского города Алматы.
Координаты эпицентра — 42,79 градуса северной широты, 81,13 градуса восточной долготы, передает "Интерфакс".
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