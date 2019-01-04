Землетрясение в Китае ощутили в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Китая в 16:15 по московскому времени. По сообщению сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,1 располагался на глубине 20 километров в 347 километрах на юго-восток от казахстанского города Алматы.

Координаты эпицентра — 42,79 градуса северной широты, 81,13 градуса восточной долготы, передает "Интерфакс".