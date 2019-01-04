Автоавария в Кировской области: трое погибших

В Верхошижемском районе Кировской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В аварии погибли три человека, в том числе двое детей, еще трое получили травмы.

Как сообщается на официальном сайте регионального управления МВД, ДТП случилось в пятницу, 4 января, на 78-м километре автодороги Киров — Советск. Столкнулись машины ВАЗ 2104 и KIA Ceed, двигавшиеся навстречу друг другу. Погибли водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗа, пострадали женщина-пассажир ВАЗа, а также водитель и пассажир KIA.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, они установят все обстоятельства случившегося.

Ранее в пятницу два автомобиля столкнулись на автодороге федерального значения "Холмогоры" в Сокольском районе Вологодской области. На месте ДТП погибли четыре взрослых человека.