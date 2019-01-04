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4 января 201917:29

Криса Кельми решили похоронить тайно

Global Look Press

Братья певца Криса Кельми, который скончался в 63 года на собственной даче в Подмосковье в первый день 2019 года, ничего не знают о похоронах певца.

Не выходят на связь ни его бывшая жена, ни его сын. Ничего не могут узнать о похоронах и их общие друзья. Об этом рассказал РИА Новости младший брат Криса Кельми Евгений Суслин.

Он рассказал, что им со старшим братом Валентином это "совершенно не понятно".

"Если мы не сможем проститься с братом, значит, будем искать как-то сами могилу на девять дней", — сказал брат Криса Кельми.

При этом продюсер Андрей Разин сообщил, что бывшая жена и сын музыканта приняли решение похоронить его без публичной церемонии прощания. Разин признался, что с таким решением не согласен, поскольку многие музыканты хотели бы проститься с Крисом Кельми — певец достоин того, чтобы его похоронили со всем почестями, однако волю родственников не оспоришь.

Крис Кельми начал творческий путь в 1970-х. Он играл в группах "Високосное лето", "Автограф", "Рок-Ателье" и многих других, а в 1990-е стал из самых популярных исполнителей. Миллионами людей до сих пор любимы такие его композиции, как "Ночное рандеву", "Усталое такси" и "Леди Блюз".

В последние годы у музыканта были большие проблемы с алкоголем, он все чаще попадал в криминальные хроники и даже проходил лечение в клинике в Таиланде вместе с Евгением Осиным, который скончался от последствий пагубной зависимости в конце ноября 2018 года.

Накануне сообщалось, что после приступа эпилепсии Кельми составил завещание, оставив все свое имущество сыну Кристиану и бывшей супруге Людмиле.

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