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Провокации в Керченском проливе 54 минуты назад
Названо условие, при котором военные корабли Украины могут пройти в Азовское море
Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет, если они будут строго соблюдать международные нормы.
Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.
Он подчеркнул, что Киев взял курс на обострение ситуации, а потому продолжает воинственную риторику, которая ставит под угрозу безопасность в Керченском проливе.
Мурадов отметил, что Россия никому не позволит ставить свою безопасность под угрозу.
Ранее советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Киев готовит новую попытку своих военных кораблей пройти через Керченский пролив. На этот раз, по словам Бирюкова, в сопровождении международных наблюдателей.
Советник отметил, что Украина имеет право беспрепятственно проходить "из Черного до Азовского моря и наоборот".
25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны морскими пограничниками России. Экипажи были арестованы и этапированы в Москву в рамках уголовного дела о незаконном пересечении госграницы РФ.
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